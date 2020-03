Mikaela Shiffrin torna a parlare: "Vado ad Are ma non so se gareggerò"

Mikaela Shiffrin rimetterà gli sci ai piedi ma resta un grosso punto interrogativo sull'effettivo rientro in Coppa del Mondo della campionessa statunitense.



Her Majesty torna a parlare dopo il lungo silenzio seguito alla scomparsa improvvisa del padre e lo fa sui social, raccontando il momento che sta vivendo. "Molti ci hanno chiesto come stiamo facendo a superare tutto questo, a che punto siamo del nostro processo di lutto ma la verità è che non è nemmeno iniziato. Accettare questa nuova realtà richiederà tanto tempo e forse non ci riusciremo mai perché vorremmo averlo ancora con noi", confessa la Shiffrin, assente dal circuito dalla vittoria del supergigante di Bansko lo scorso 26 gennaio.



Dopo la morte del padre, la 24enne di Vail si è isolata, non si è più presentata al cancelletto e ha perso anche la testa della classifica generale di Coppa del Mondo a vantaggio di Federica Brignone. Ma ora si apre uno spiraglio per rivederla in pista, probabilmente ad Aare, in Svezia, dove nel prossimo fine settimana si disputeranno un parallelo, un gigante e uno slalom.



"Molti mi hanno chiesto anche del mio ritorno. Sono riuscita ad allenarmi un pochettino nelle ultime settimane, è stato terapeutico andare in montagna, è stato come trovare un posto dove sentirmi più vicina a mio padre. Oggi partirò per la Scandinavia ma non posso fare promesse, non so se sarò in grado di gareggiare quando sarà il momento e non mi pongo nemmeno obiettivi - precisa la Shiffrin - Spero solo di fare qualche buon passaggio, penso che mio padre ne sarebbe felice. Se e quando tornerò a gareggiare vi prego di rispettare la mia privacy e quella della mia famiglia".