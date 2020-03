Oddo:"La situazione del Milan è complicata, ma saprà tornare grande"

"La situazione del Milan è complicata da un po' di anni: c'è stato un doppio cambio generazionale, sia tecnico che societario, e questo ha reso tutto più complicato".

Lo ha detto l'ex terzino rossonero Massimo Oddo, parlando dei problemi societari del Milan.

"L'altra cosa un po' complicata è questo feeling mancato da una parte di dirigenza di mentalità inglese e quella italiana - ha aggiunto il campione del mondo con la Nazionale a Germania 2006, ex allenatore di Pescara, Udinese, Crotone e Perugia - Non è mai facile abbinare queste due cose, dall'esterno sembra difficile, ma il Milan è il Milan e ha tutte le possibilità per tornare in alto. Ci vuole pazienza".

Oddo, che stima il terzino del Napoli Di Lorenzo, è rimasto legato anche alla Lazio, grande protagonista del campionato fino alla sospensione per l'emergenza di Covid-19.

Un suo ritorno sulla panchina pescarese è invece difficile: "Non credo alle minestre riscaldate e ai ritorni, però mai dire mai, anche perché il Pescara è una società da prendere come esempio".