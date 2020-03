Nibali: "C'è tempo per le gare, ora affrontare l''emergenza"

Vincenzo Nibali

"Per un po', quelle di oggi saranno le ultime pedalate in gara. Se guardo al solo aspetto sportivo sono contento della mia Parigi-Nizza e del feeling con i compagni della Treksegafredo. Ho dimostrato di star bene e la voglia di attaccare non è mancata. Ma non posso ignorare tutto quello che sta succedendo in Italia, in Europa e nel mondo".



Così in un post, pubblicato sul proprio account di Instagram, Vincenzo Nibali, che oggi ha concluso al quarto posto nella classifica generale la Parigi-Nizza, ultima gara ciclistica prima dello stop a causa dell'emergenza coronavirus.



La corsa francese è stata stoppata con un giorno d'anticipo. "Credo sia giusto fermarsi e affrontare l'emergenza - conclude lo 'Squalo' -. In questo momento sto tornando a casa, dove mi aspetta la mia famiglia. Questa è la cosa che più mi interessa. Per parlare di sport, ci sarà tempo. Ora siamo responsabili e sforziamoci a pensare a che tutto andrà a bene".