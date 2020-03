Marotta risponde a Dal Pino. Spadafora: "Non è un nostro problema"

“SERIE A FALSATA”



Botta e risposta tra Beppe Marotta, che aveva fortemente criticato la decisione di rinviare Juve-Inter e Paolo Dal Pino, il Presidente della Lega Serie A. L’Amministratore Delegato dell’Inter ieri aveva giudicato grave la decisione presa da Via Rosellini, “Così la Serie A è falsata” aveva detto. Stesso concetto ribadito oggi a 90° Minuto, raggiunto al telefono al termine del consiglio straordinario di Lega, risponde a Dal Pino che aveva accusato l’Inter di non aver accettato la proposta di scendere in campo lunedì e di tutelare solo i propri interessi: “Soluzione impraticabile perché la Coppa Italia si sarebbe dovuta giocare giovedì con due partite alla stessa ora difficilmente inseribili nel palinsesto televisivo. Nel tutelare gli interessi dell’Inter tutelo anche gli interessi delle altre squadre - dice l’ad nerazzurro - La Lega ha chiesto di poter utilizzare lo strumento delle porte chiuse Giovedì ha emanato un comunicato e poi improvvisamente il dietro front repentino. Questo ha creato un grande squilibrio competitivo”.

“NON È UN NOSTRO PROBLEMA”



"Ha deciso la Lega in autonomia, se qualche squadra crede di essere stata penalizzata da queste decisioni lo dica nelle sedi della Lega. Non è un problema nostro, adesso è la Lega che deve garantire a tutti pari opportunità. Il mondo dello sport e del calcio in modo particolare, non possono far ricadere sulla politica le proprie responsabilità".



Nel salotto della domenica di Mara Venier il Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, risponde così alle polemiche sulla decisione da parte della Lega di rinviare le cinque partite di campionato che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, in modo particolare il big match Juventus-Inter, respingendo le responsabilità sulle decisioni prese dalla Lega Serie A ribadendo l'autonomia della stessa.