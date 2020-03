La Regione Lombardia adotta i video tutorial Uisp

Fantasia, passione e competenza sono alla base dei video tutorial che Uisp nazionale sta raccogliendo dagli operatori sportivi e dai Comitati territoriali, con l’obiettivo di far rimanere in forma le persone di tutte le età, con particolar riferimento agli anziani.“La palestra è casa nostra”: è questo lo slogan contenitore lanciato dall’Unione Italiana Sport per Tutti per provare, tutti insieme, a far fronte all'emergenza del CoronaVirus. Vi aggiornameremo costantemente con i nuovi video realizzati e con le news.La novità di queste ore è che la Regione Lombardia ha deciso di adottare i video tutorial realizzati dall'Uisp e li sta diffondendo attraverso il suo sito istituzionale . I video sono realizzati dagli istruttori della Polisportiva Uisp Garegnano dell’Uisp Milano e nel sito della Regione Lombardia sono divisi in categorie: video turorial master, ginnastica finalizzata alla salute e fitness.“L’obiettivo – si legge nel sito internet Promozione della Salute-Regione Lombardia - è dare massima diffusione a queste risorse (di natura “pratica” e non comunicativa) affinché arrivino al maggior numero di persone a casa”.- Polisportiva Garegnano 1976_UISPLezioni di attività motoria rivolta prevalentemente agli anziani.Dedicato alla mobilità articolare con l'obiettivo di mantenere una buona funzionalità delle articolazioniGinnastica finalizzata alla salute e al Fitness - Polisportiva Garegnano 1976_UISPLezioni di zumba rivolte prevalentemente a giovani e adulti, che attraverso la musica possono mantenere allenate le capacità condizionali e stimolare gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio.- Polisportiva Garegnano 1976_UISPLezioni di fitness da sala rivolte prevalentemente agli adulti. Tonificazione generale, ginnastica finalizzata alla salute con metodiche pilates e .