Gravina: "Taglio agli ingaggi? Non sia tabù"

"Tagliare gli ingaggi? In questo momento di emergenza non è un tabù. Credo che ci dobbiamo mettere tutti attorno a un tavolo. La crisi e l'emergenza valgono per tutti e anche il nostro mondo deve avere la capacità di essere unito. Siamo chiamati a un gesto di grande responsabilità dando contenuto a quel contenitore chiamato solidarietà. così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ai micorfoni di Radio 24.



SUI CAMPIONATI: "La partenza più ottimistica è quella del 14 aprile, la seconda è ai primi di maggio, l'ultima al 13 di giugno. In tutto questo progetto di nuove date c'è un gruppo di lavoro per capire esattamente come si possono conciliare queste esigenze tra campionati nazionali, internazionali. Sappiamo benissimo che in caso di impossibilita' del completamento di tutte le gare, ricorreremo a rischedulazione e modifiche di format, come previsto anche dalla Uefa".



"Cerchiamo di spingere sull'acceleratore dell'ottimismo. La nostra idea di partenza è quella del 3 maggio per finire il 30 giugno con il completamento dei campionati. Attraverso le richieste alle nostre autorità di governo, organismi internazionlai dello sport, Uefa e Fifa, c'è la richiesta della possibilità per far si che si possa sfiorare di almeno 15 giorni nel mese di luglio per completare il campionato. Ove non sia possibile ci dovrà essere una modifica del format. Noi siamo per giocare il più possibile. Se poi neanche questo bastasse, poiché è necessario definire gli organici per la stagione 2020-21, a quel punto c'è l'idea di ricorere a play-off e play-out".