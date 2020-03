Giroud: "Ho sperato fino alla fine di andare all'Inter"

Olivier Giroud attaccante del Chelsea e della nazionale francese

"Tutti sanno che il progetto sportivo dell'Inter era il più interessante per me. Non è stato possibile, anche se ho sperato fino a mezzanotte del 31 gennaio di poter raggiungere l'Inter": Olivier Giroud, a TF1, torna a parlare del mercato di gennaio e di intense trattative che lo hanno visto ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter. Il Chelsea però, racconta l'attaccante, lo avrebbe ceduto solo trovando prima un'alternativa.



"Poi mi hanno cercato anche la Lazio e il Tottenham. A un certo punto - ricorda Giroud - era una questione di dove volessi andare a giocare. Ho sentito Antonio Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea quando mi fece venire a Londra: questo era un vantaggio per me. In più l'Inter gioca la Champions, è un grande club; la Lazio, dal canto suo, ha tentato il tutto per tutto venendo addirittura a Londra per provare qualcosa ma l'affare è stato bloccato". E non è detto che il suo arrivo in nerazzurro sia solo posticipato: '"Chissà".