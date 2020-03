Fifa-Oms: Kick out the coronavirus

"Kick out the coronavirus": è la campagna dell'Oms con la Fifa contro l'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra, ringraziando la Fifa per aver donato 10 milioni di dollari al fondo dell'Oms.



Il capo dell'Oms ha ricordato che il "nuovo virus che si sta diffondendo nel mondo sta colpendo tante parti della società, incluso il bellissimo gioco del calcio".



"Molte partite sono state fermate, ma la nostra collaborazione è diventata ancora più importante durante questi tempi difficili", ha detto il capo dell'Oms, accanto al capo della Fifa Gianni Infantino. "Il calcio può raggiungere n milioni di persone, soprattutto i giovani, rispetto a chi si occupa di salute pubblica", ha aggiunto.