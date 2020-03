Sospese le prime 3 tappe della Diamond League

Courtney Okolo

La Wanda Diamond League ha deciso la sospensione delle prime tre tappe della stagione 2020 della Diamond league di atletica leggera, che si svolge annualmente lungo 14 tappe in altrettante località di tutto il mondo.

Causa pandemia da coronavirus, dunque, salteranno i meeting in programma il 17 aprile in Qatar, il 9 e il 16 maggio 2020 in Cina. "Questa decisione -informa una nota- è stata presa in stretta consultazione con i comitati organizzativi, le autorità locali e gli organi di governo dello sport".



L'evento di Shanghai potrebbe tenersi il 13 agosto. Restano da annunciare le nuove date per Doha e il secondo incontro in Cina. Nessuna comunicazione riguardo al Golden Gala, in programma a Napoli il 28 maggio.