Coates: "No deadline, mancano ancora 4 mesi a Tokyo2020"

Non é stata fissata alcuna deadline su un possibile slittamento dei Giochi olimpici di Tokyo, in calendario dal 24 luglio al 9 agosto, ma anzi l'evento si sta preparando come da programma. Ad affermarlo é John Coates, uno dei membri piú influenti del Cio e presidente del comitato olimpico australiano, alla vigilia della due giorni di 'consultazioní tra il Comitato Olimpico Internazionali e le federazioni in merito proprio alla 'road to Tokyó diventata decisamente tortuosa per via della pandemia di Covid-19.



Se alla fine di febbraio il suo collega canadese Dick Pound aveva sostenuto che una decisione sui Giochi sarebbe dovuta arrivare entro due-tre mesi, Coates, che presiede la Commissione di coordinamento di Tokyo2020, ha idee esattamente contrarie. "Il Cio non ha adottato nessuna delle date che Pound ha anticipato e credo che anche Dick abbia fatto marcia indietro - ha detto il numero uno dello sport - Tutto sta procedendo per l'apertura del 24 luglio. La scadenza indicata da Pound non è mai stata la posizione del Cio ma una sua idea. Mancano ancora quattro mesi".



Il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il capo del Cio Thomas Bach hanno ripetutamente sostenuto che i preparativi per i Giochi dovrebbero continuare nonostante l'esplosione di casi di positività al nuovo coronavirus in tutto il mondo. Un rinvio o addirittura la cancellazione dei Giochi Olimpici non è all'ordine del giorno della conference call, bensì "uno scambio di informazioni" tra federazioni internazionali, comitati olimpici nazionali e atleti, con particolare focus sulle qualificazioni per Tokyo, molte delle quali annullate per l'emergenza sanitaria mondiale.



"La difficoltá per coloro che si sono qualificati o che si qualificheranno è che non avranno più gare internazionali", ha affermato Coates, che peró ha ammesso che portare gli atleti in Giappone sarebbe una sfida, visto il rischio di contagio di Covid-19.