Cannavaro: "In Cina stiamo tornando alla normalità"

"Ciao ragazzi, per me è finita la quarantena, questo è il documento che mi permette di girare per la Cina liberamente". A parlare, in un video pubblicato su Instagram, è Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande.



"Stamattina già sono stato al centro commerciale, in banca e poi a pranzo fuori. C'è grande attenzione, ovunque ti misurano la temperatura ma la vita sta tornando alla normalità. Questo ci deve far ben sperare per l'Italia", conclude il capitano dell'Italia campione del mondo 2006.