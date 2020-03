"Il taglio degli stipendi è la via da seguire, ma non c'è una legge quadro e si spera che ognuno si attenga alle decisioni della Lega. Il calcio non è un mondo a parte, non c'è bisogno di supereroi, ma di entrare nel mondo degli altri".

E' il parere dell'ex vice presidente della Figc, Demetrio Albertini, sul taglio degli stipendi ai calciatori in un momento di crisi del settore a causa dello stop ai campionati per l'emergenza coronavirus.

"Il virus porta all'uguaglianza -sottolinea alla il presidente del settore tecnico della Figc-. Nulla sarà come prima. Questo è un momento triste che resterà nella storia. Il messaggio che do ai miei figli è che devono fare qualcosa di eccezionale, come hanno fatto i nostri nonni nella seconda guerra mondiale''.