A Trento serve vincere per andare ai quarti di Champions

Trentino Itas Volley

Champions League in campo per il sesto e ultimo turno della Main Phase, quello che determinerà i nomi delle otto squadre promosse ai quarti di finale.



Per questo motivo tutte le partite si giocheranno nella serata di mercoledì e la Trentino Itas chiuderà la Pool A in Repubblica Ceca, ospite dello Jihostroj Ceske Budejovice. Fischio d'inizio programmato per le 17 italiane alla Sportovny Hala.



Per garantirsi la qualificazione al tabellone finale, traguardo sempre centrato nelle precedenti otto partecipazioni al torneo, i gialloblù dovranno ottenere una vittoria con qualsiasi punteggio, entrando così con certezza matematica nel lotto delle tre migliori seconde dei cinque gironi che passeranno il turno assieme alle prime classificate di ciascuna pool.



"Fin dal sorteggio del nostro raggruppamento, nello scorso novembre, sapevamo che con tutta probabilità per qualificarci avremmo dovuto puntare sul secondo posto - non si nasconde l'allenatore Angelo Lorenzetti - E' andata effettivamente così e ora l'obiettivo è ad un successo di distanza. Servirà massima concentrazione per ottenerlo davvero, perchè vincere in trasferta in una manifestazione come la Champions League non è mai semplice".



In dubbio Uros Kovacevic, alle prese con un affaticamento muscolare, out Mitar Djuric (sosterrà l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza), aggregato il baby schiacciatore Alessandro Michieletto.