Abe: "Il Coronavirus non cancellerà i Giochi"

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe

I Giochi di Tokyo 2020 non sono a rischio.



Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha voluto ribadire oggi che non è stata apportata alcuna modifica all'accoglienza delle Olimpiadi e dei Giochi paralimpici di Tokyo di questa estate nonostante la recente diffusione di un nuovo coronavirus che sta attanagliando il mondo.



Lo riferisce l'agenzia giapponese Kyodo, sul proprio sito on line.



"Non ci sono state discussioni o piani presi in considerazione tra gli organizzatori e il Comitato olimpico internazionale da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza", ha riferito Abe al parlamento.



La sua osservazione è arrivata dopo che le infezioni da coronavirus si sono diffuse in molti paesi partendo dall'epicentro di Wuhan, nella Cina centrale, dove è scoppiata l'epidemia.



Il numero di persone che hanno contratto il virus che causa la polmonite ha superato le 28.000 unità provocando la morte di 563 persone nella Cina continentale, secondo le autorità sanitarie del paese.



Toshiro Muto, amministratore delegato del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, ha dichiarato in una conferenza stampa che l'organizzazione ha istituito una task force sul virus per garantire l'ospitalità, in piena sicurezza, dei Giochi.



Muto ha detto che la task force ha tenuto la sua prima riunione martedì e terrà altri riunioni secondo le necessità. Il Giappone ha riportato 45 infezioni. Circa 3.700 passeggeri e membri dell'equipaggio provenienti da 56 paesi e regioni sono stati messi in quarantena su una nave da crociera al largo di Yokohama vicino a Tokyo da quando è stato scoperto che un passeggero di Hong Kong era stato infettato dal virus dopo essere sbarcato.



Abe ha dichiarato all'inizio di questa settimana che il Giappone lavorerà a stretto contatto con l'OMS e altre organizzazioni per assicurarsi che i preparativi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi procedeno senza alcun impatto dall'epidemia virale.