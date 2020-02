Noel vince lo slalom di Chamonix

Lo slalom speciale di Chamonix, il 500° da quando esiste la coppa del mondo, è stato vinto dal francese Clement Noel, per il 22enne è il 6° successo in carriera.



Secondo il norvegese Timon Haugan in 1.41.68 e terzo l'austriaco Adrian Pertl in 1.41.78. Fuori lo svizzero Danel Yule, in testa dopo la prima manche.



Per l'italia, con molte uscite nella seconda manche come già nella prima a causa del fondo cedevole per la temperatura primaverile, è finito fuori Stefano Gross che era terzo dopo la prima parte di gara.



Il migliore degli azzurri è stato Federico Liberatore che, sfruttando al meglio la pista essendo partito per primo, ha chiuso 11° in 1.42.78 dopo essere stato 30° dopo la prima manche.



In classifica anche gli altri azzurri Riccardo Tonetti, 19° in 1.44.83 e Tommaso Sala, 20° in 1.46.05. Fuori nella seconda manche anche il francese Alexis Pinturault che ha perso l'occasione di passare in testa alla classifica generale.



Domani a Chamonix tocca al secondo ed ultimo gigante parallelo della stagione, con assegnazione della coppa di specialità in questa nuova disciplina che non vede azzurri competitivi.