Rottura del crociato per Maurberger

Stagione finita anche per lo sciatore azzurro Simon Maurberger

Un altro azzurro dello sci è costretto a chiudere anzitempo la stagione.



Si tratta di Simon Maurberger, sottoposto a risonanza magnetica questa mattina: l'esame ha evidenziato la rottura del legamento crociato e del menisco laterale del ginocchio destro.



Il 24enne dei carabinieri sarà operato in giornata. Maurberger, caduto ieri nel gigante parallelo di Chamonix, chiude la sua miglior stagione in Coppa del mondo con tre piazzamenti fra i primi 10: decimo nello slalom di Zagabria, quinto in quello di Schladming e ottavo ieri.