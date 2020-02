Frattura al braccio: stagione finita per Sofia Goggia

Stagione finita per Sofia Goggia.



Costa cara alla sciatrice bergamasca la caduta di oggi nel supergigante di Garmisch.



La campionessa olimpica "ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro e verrà operata direttamente a Garmisch nel corso del pomeriggio".



Lo comunica la Fisi. Il recupero della sciatrice bergamasca "è fissato in almeno sei settimane".



Impossibile quindi che l'azzurra possa partecipare alle Finali di Coppa del mondo di Cortina in programma dal 18 al 22 marzo.