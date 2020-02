Sci: annullato lo slalom maschile di Naeba

Annullato lo Slalom di Naeba

Lo slalom maschile di Yuzawa Naeba, tappa della Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino, in programma nella notte italiana, e' stato annullato.



In Giappone le avverse condizioni meteo costringono Markus Waldner, chief race director, a cancellare la gara: inizialmente la prima manche era fissata per le ore 2 italiane. In seguito a vari rinvii si e' presa la decisione definitiva a causa di eccessivo vento (raffiche oltre 80 km/h) troppa neve e scarsa visibilita', fattori che hanno caratterizzato anche il gigante di ieri in cui e' arrivata la firma di Filip Zubcic.



Ancora molti dubbi sulla data del possibile recupero dello slalom odierno visto il fitto calendario di gare. La tappa nipponica va in archivio e lascia Aleksander Aamodt Kilde al comando della classifica generale con 1022 punti. Alle sue spalle il connazionale Henrik Kristoffersen con 948 punti, davanti al polivalente francese Alexis Pinturault (898) il che potrebbe presto accorciare grazie alla combinata maschile di venerdì prossimo a Hinterstoder. Il weekend austriaco presenta anche un Super-G e uno slalom gigante, andando a rivelare qualcosa in più ai vertici delle graduatorie delle varie discipline, oltre che per l'intensa lotta alla Sfera di Cristallo.