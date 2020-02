A Gut-Behrami la libera di Crans Montana

Lara Gut-Behrami torna a trionfare in Coppa del mondo.



La svizzera ha vinto in casa nella discesa libera di Crans-Montana davanti alla connazionale Corinne Suter, la favorita della vigilia, staccata 80 centesimi.



Completa il podio l'austriaca Stephanie Venier.



Indietro le azzurre: Federica Brignone, scesa con il pettorale numero uno, non è andata oltre la settima posizione. E, in ottica classifica generale, pesa il quarto posto di Petra Vlhova.



Nella top ten anche Marta Bassino, nona, ed Elena Curtoni, decima. Nelle retrovie Nicol Delago (16ª) e Francesca Marsaglia (21ª).