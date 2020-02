Quartararo il più veloce nei test in Qatar

Fabio Quartararo

E' Fabio Quartararo il piú veloce di tutti al termine della seconda giornata di test a Losail, in Qatar. Il pilota francese della Yamaha (Petronas) ha chiuso con il tempo di 1'54"038, precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins, secondo, di 162 millesimi.

Terzo tempo per lo spagnolo Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), a piú 226 millesimi, quarto l'italiano Franco Morbidelli, a piú 443 (Yamaha Petronas).



A ruota, nell'ordine, quinta piazza per Francesco Bagnaia (Pramac Racing), a piú 482, ottava posizione per Andrea Dovizioso (Ducati Team), a piú 624, e nono posto per Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha), a piú 702. Solo 14° crono per il campione del mondo in carica, lo spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda), in 1'55"093.



"Oggi ho avuto un incidente alla curva 8, nel cambio di direzione. Devo usare di piú le gambe, ho perso la parte anteriore e non sono riuscito a salvare la moto. Per fortuna, sto bene dopo quanto accaduto. Stiamo cercando di trovare il modo migliore per aggiustare la moto ma é sempre difficile qui in Qatar", ha detto l'iberico. "Al momento stiamo esaminando il motivo per cui stiamo faticando un pó di piú qui rispetto alla Malesia. Domani continueremo a lavorare e inizieremo anche a guardare verso la prima gara", ha aggiunto Marquez.