Miglior tempo per Razgatlioglu nei test Superbike

Toprak Razgatlioglu continua a dettare legge nei test invernali di Superbike.



Il primo giorno a Phillip Island si chiude col pilota turco della Yamaha in testa dopo aver girato in 1'30"740.



Razgatlioglu era stato il migliore anche a Portimao e resta l'uomo da battere anche in vista del primo fine settimana anche se, come il suo compagno di squadra Michael van der Mark, si è concentrato su alcuni miglioramenti alla moto e ha provato a trovare il giusto equilibrio tra prestazione e durata delle gomme.



Alle spalle di Razgatlioglu, ad appena 22 millesimi, Tom Sykes (Bmw) che ha lavorato sull'assetto della moto dopo essersi dedicato al telaio e all'elettronica nei precedenti test di Jerez e Portimao.



Il suo compagno di squadra, ovvero Eugene Laverty, è ottavo a meno di un secondo dal miglior crono e si è concentrato sul passo gara. Distanze ancora più ravvicinate tra Sykes e Loris Baz (Ten Kate Yamaha Racing): il francese è terzo a soli 15 millesimi dal britannico e a 37 da Razgatlioglu.



Baz è stato uno dei protagonisti dei test prestagione e spera che il suo passo si traduca anche in gara. Il transalpino é quindi il miglior pilota indipendente e con la sua sono tre le Yamaha presenti nei primi tre posti.



Il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki) ha continuato a far vedere il suo passo giá messo in mostra a Jerez e ha il quarto tempo dopo essersi concentrato sulla prestazione delle gomme in vista della prova in Australia, dove non vince dal 2017.



Nono tempo per l'altro pilota Kawasaki, Alex Lowes, caduto alla curva 4 senza peró riportare conseguenze. Leon Haslam (HRC) chiude i primi cinque. Honda torna nel Mondiale Superbike come squadra ufficiale e si è concentrata su molteplici aspetti della moto per il round in programma su quella che è stata definita come la "pista preferita".



Alvaro Bautista (HRC) é 15°, a un secondo e otto decimi dal primo tempo. Lo spagnolo l'anno scorso a Phillip Island ha fatto tripletta e domani punta a fare meglio.



Scott Redding è stato il piú veloce delle Ducati ed é sesto. Il britannico è ottimista considerando i risultati ottenuti dalla moto di Borgo Panigale nel 2019 proprio a Phillip Island, una pista in cui ha fatto sempre bene in passato sia in Moto2 che in MotoGP.



Decimo sull'altra Desmosedici Chaz Davies, a 1"373 da Razgatlioglu.