Test MotoGP, Vinales il più veloce in Qatar

è stato il più veloce al termine della terza giornata di test della MotoGP sulla pista qatariota di Losail. Lo spagnolo dellaha fermato il cronometro sul miglior tempo di 1'53"858.con la M1 del, a lungo al comando nella scala dei tempi, ha chiuso la giornata con il secondo tempo a soli 33 millesimi. Dietro ai due piloti Yamaha ladicon un ritardo di 210 millesimi, ma davanti di 9 sull'altra Yamaha Petronas di Fabio Quartararo A seguire la Ducati di Jack Miller (+0"247) e l'altra Suzuki di Joan Mir. Settimo tempo per Marc Marquez , il campione del mondo ha piazzato la sua HRC Honda a 291 millesimi dal connazionale.con la Ducati GP20 ufficiale chiude la Top10 con 4 decimi e mezzo di ritardo da Vinales. Dodicesimo tempo per Valentino Rossi con l'altra M1 ufficiale. Ilè stato protagonista di una caduta alla curva 2 quando mancava un'ora e mezza al termine della sessione. Nessuna conseguenza per il nove volte iridato, ma finale compromesso.