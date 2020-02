Djokovic lancia la sfida: 1'45'' in un torrente gelato

Un minuto e quarantacinque secondi immerso in un torrente gelato, in Trentino, e Djokovic lancia la #Nolechallenge.



Con un video postato sul suo profilo Instagram, il tennista serbo recente vincitore degli Australian Open invita tutti i suoi follower a provare, ma solo dopo essere "mentalmente preparati".



"Io e Costantino siamo sopravvissuti a questo ruscello di montagna per 1 minuto e 45 secondi .. la mentalità è tutto - spiega Djokovic, riferendosi all'amico col quale è riuscito nell'impresa, coperto solo da un pantaloncino da bagno e un paio di scarpe da piscina - La pratica dei bagni di ghiaccio sembra folle, lo so. Ma è davvero utile per allenare la mente e il corpo. Attraverso varie tecniche (come la respirazione) possiamo calmarci abbastanza da affrontare condizioni estreme come questa e combattere più efficacemente lo stress quotidiano nella nostra vita".



"Uso i metodi di Wim e li trovo utili per la mia vita in generale. Mente sulla materia. Cervello sul corpo. Consiglio a tutti di esplorarlo e speriamo di affrontare questa sfida".



Il riferimento è a Wim Hof, atleta estremo olandese che sfida il gelo e teorizza il potere della volontà sul fisico. Di qui la sfida lanciata da Djokovic.



Per "coloro che osano", serve un specchio d'acqua ghiacciata, di inverno, all'aperto: e a corpo nudo entrare per almeno metà del corpo e restare almeno 1 minuto.



"Assicurati di fare le tue ricerche e prepararti in quanto ciò può essere piuttosto pericoloso se non segui le linee guida di Wim".