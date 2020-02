Snowboard: Fischnaller trionfa nel Gigante Parallelo di Pyeongchang

Fischnaller vince il gigante di PyeongChang e si aggiudica la Coppa del Mondo

Alla meravigliosa carriera di Roland Fischnaller mancavano pochi tasselli e sulla pista olimpica di PyeongChang lo straordinaro campione altoatesino di Funes ha compiuto un'altra favolosa impresa.



Il successo numero 18 della carriera in Coppa del mondo arrivato nel PGS coreano (il 41° podio complessivo) consente all'altoatesino di alzare al cielo con due gare d'anticipo il trofeo di specialità.



Dopo i due trionfi nel 2016 e 2018 nello slalom parallelo, arriva per la prima volta questo importante riconoscimento per una carriera sempre vissuta ai massimi livelli, e anche questa volta Fisch ha voluto stupire, realizzando il miglior tempo nelle qualifiche, rimanendo imbattuto anche nella fase a eliminazione diretta, su una pista resa durissima dalla pioggia della notte e dal vento alzatosi di prima mattina, che ha reso il manto nevoso una lasra di ghiaccio. I battuti sono stati via via Aaron March, Benjamin Karl, Andrey Sobolev e Dmitry Loginov, tutti avversari pericolosi, che si sono tuttavia arresi alla sua superiorità.