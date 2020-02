Allarme Coronavirus

Il Coronavirus ferma il calcio e volley

L'emergenza coronavirus tocca anche l'Italia e lo sport si adegua. Oggi si è avuta la conferma di 16 nuovi casi - 14 in Lombardia e due in Veneto - e in prossimità del weekend e dei campionati ecco che comitati regionali e federazioni si muovono di conseguenza.



La prima decisione forte è arrivata dal calcio: la sezione lombarda, "a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio", ha provveduto a rinviare 40 partite a livello dilettantistico, dall'Eccellenza alla Promozione, passando per Giovanissimi e Allievi regionali. E la lista potrebbe allungarsi ancora visto che anche le società con tesserati dalle zone interessate possono richiedere il rinvio delle rispettive gare. Come la Riozzese, che ha ottenuto dalla Divisione Calcio Femminile lo slittamento degli impegni a livello di serie B e Primavera.



La Federvolley, per salvaguardare anche il regolare svolgimento dei campionati, ha sospeso 6 gironi di B fra uomini e donne e ha invitato "i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di Serie A maschile e femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune".



Invito raccolto subito in Lombardia, dove sono saltate 39 partite fra C e D, sia maschili che femminili, oltre ai raduni delle rappresentative regionali indoor e beach volley maschili e femminili che erano in programma per domenica e lunedi'. Lo spettro del virus che arriva dalla Cina, insomma, e' diventato qualcosa di più e ora tocca anche allo sport italiano farci i conti. Del resto già da settimane, a livello internazionale, si assiste a un continuo stravolgimento dei programmi.



In Cina è slittato a data da destinarsi l'inizio dei campionati così come il Gran Premio di Formula Uno che si sarebbe dovuto tenere a Shanghai in aprile mentre sarà recuperato solo l'anno prossimo il Mondiale indoor di atletica che era stato previsto a Nanchino a metà marzo.



Nel tennis la Wta ha cancellato lo Xian Open e molti altri eventi, soprattutto legati alle qualificazioni olimpiche, sono stati spostati in altre sedi. E i Giochi di Tokyo? Per adesso resta tutto confermato. Anche oggi sia gli organizzatori che il Cio hanno ribadito che non ci sono i presupposti per pensare a una cancellazione o rinvio dell'Olimpiade giapponese dell'estate prossima.