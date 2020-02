Di Biagio: "Contro la Juve serve partita perfetta"

Contro la Juve serve partita perfetta

"La Juventus si ferma facendo la partita perfetta e nel contempo sperare che i bianconeri sbaglino qualcosa". Per Gigi Di Biagio non ci sono altre alternative per ottenere un risultato positivo contro la corazzata di Sarri. "Sulla carta lo so che si tratta di una partita proibitiva ma in questo sport è accaduto tante volte che ci siano state sorprese. I punti - afferma Di Biagio - si possono prendere con qualsiasi squadra". Del resto la Spal ha battuto a domicilio Lazio e Parma e vinto in trasferta a Bergamo con l'Atalanta e a Torino contro i granata. Sulla formazione anti Juve Di Biagio non si sbilancia più di tanto: "Ci possono essere novità per quanto riguarda gli interpreti. Devo valutare anche come gestire chi entrerà a gara in corso, qualcuno può essere lasciato strategicamente in panchina in quanto ritenuto più decisivo se inserito durante la partita". Di Biagio ha detto ai suoi ragazzi che "non servono i complimenti ma i punti. Mi stanno seguendo molto bene. Speriamo venga fuori la cattiveria agonistica. Noi dovremo dare tutto per provare a vincere.



Sono certo che il pubblico sarà vicino alla squadra. Solo così possiamo far capire a tutti che ancora ce la possiamo fare. Il problema di questa squadra era mentale, una squadra bloccata che non attaccava con continuità gli avversari". Capitolo formazione. I dubbi del tecnico riguardano Fares o Reca sulla fascia sinistra, l'utilizzo di Vicari o Zukanovic come centrale al fianco di Bonifazi e l'impiego di Murgia o Di Francesco in avanti. Dabo è stato convocato ma non sarà disponibile. D'Alessandro, sulla via del recupero, giocherà con la Spal Primavera che affronterà il Milan mentre Cerri tornerà disponibile tra una decina di giorni.