Calcio: Lazio. Inzaghi 'Verona sorpresa del campionato, gara difficile'

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi

"Quella di domani é una partita molto importante, domani vincendo saremmo al secondo posto e sarebbe una cosa importantissima per noi. Il Verona é la sorpresa del campionato perché ha tanti punti ma li ha meritati sul campo, nessuno gli ha regalato niente, sono organizzati, corrono e sono una squadra fisica".



Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del recupero della diciassettesima giornata contro il Verona che si disputerá domani sera allo stadio Olimpico.



"I ragazzi sono consapevoli che domani affronteremo una partita tutt'altro che semplice ma confidiamo nel nostro stadio e nel nostro pubblico - ha aggiunto Inzaghi nella consueta conferenza stampa di vigilia - Giusto gustarsi il momento, ma sappiamo che tutte le partite sono tutte difficili e domani sera é una di queste".



"Vertigini da classifica? Quello che mi preme di piú in questo momento é che la squadra possa recuperare energie fisiche e mentali perché abbiamo avuto una partita domenica. Avrò l'allenamento di oggi per sciogliere gli ultimi dubbi che ho e vedere i ragazzi che posso recuperare".



In attacco senza Correa, Inzaghi dovrá affidarsi ancora una volta a Immobile e Caicedo: "Il gruppo é uno dei segreti di questa squadra - ha rimarcato l'allenatore piacentino - c'è una grandissima intesa tra tutti gli attaccanti. In questo periodo, con l'infortunio di Correa, Caicedo e Immobile dovranno fare uno sforzo maggiore".



Infine sulle ambizioni di classifica Inzaghi sottolinea che "con Lotito si parla della crescita esponenziale che hanno avuto sia la squadra che i singoli ma dobbiamo rimanere concentrati. Io non firmerei per nessuna cosa, ma firmerei per la concentrazione con la quale i ragazzi stanno affrontando partita dopo partita".