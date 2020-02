Immobile: 'Ci servono punti per portare avanti il nostro sogno'

L'attaccante della Lazio Ciro immobile

"Siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo: eravamo partiti da Auronzo con tanti sogni, ma ora ci stiamo divertendo".



Nel giorno del suo 30° compleanno, Ciro Immobile si gode una Lazio in piena lotta scudetto.



"La compattezza del gruppo salta subito all'occhio degli spettatori - sottolinea in un'intervista a Lazio Style Channel - Siamo stati in grado di costruire una vera famiglia, ci vogliamo bene. Stiamo vivendo una bellissima atmosfera. Il mister, il suo staff e la dirigenza ci hanno aiutato, insieme ai tifosi, a creare un gruppo ed una piazza fantastica. Il presidente Lotito ha sempre provato a metterci a nostro agio: è importante saper legare l'affetto alla professionalità".



Capocannoniere della serie A con 26 reti, sta vivendo una delle sue migliori stagioni ma "nel corso di tutte le annate sportive ho registrato una buona media gol", ricorda Immobile, per il quale ha speso belle parole anche Jurgen Klopp, che nell'estate 2014 lo portò a Dortmund.



"Voglio ringraziarlo perché sa che ci siamo incontrati in un momento sbagliato per me e per la squadra. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui in un momento di buona forma fisica. Quando incontro le persone per strada mi soffermo quando mi riconoscono d'essere una brava persona, poi il calciatore può essere giudicato".



A 30 anni "mi sento ancora molto giovane dentro, questa sera festeggeremo tutti insieme. La nostra è una famiglia ed è giusto far partecipare tutti - continua Immobile - Siamo uniti durante tutto l'anno ed è giusto condividere anche queste occasioni. Voglio sempre migliorarmi e ottenere il massimo da me stesso, non mi accontento mai. In questo momento che stiamo vivendo non c'è tempo per fermarsi".



Domenica la Lazio è attesa dalla trasferta di Marassi col Genoa e l'attaccante si aspetta grande sostegno dal pubblico biancoceleste. "I tifosi ci stanno dando una grande mano e stiamo andando avanti insieme a loro. Ci saranno tanti sostenitori laziali a Genova, noi ci stiamo preparando bene e stiamo continuando a lavorare in vista del campionato. Ci servono punti per portare avanti il nostro sogno".