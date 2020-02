Lulic verrà operato oggi alla caviglia

Il capitano della Lazio Senad Lulic

Fissata per oggi l'operazione alla caviglia sinistra di Senad Lulic.



Il bosniaco verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per il problema che lo ha costretto a saltare la gara di Parma e, ancor prima, a essere sostituito nel match col Verona.



Nelle ultime settimane il capitano della Lazio aveva già seguito un programma differenziato negli allenamenti saltando alcune sedute per far riposare la caviglia ma ora lo staff biancoceleste ha optato per l'operazione che costringerà il calciatore ad uno stop di circa 6 settimane.