Il Barcellona mette gli occhi su Inzaghi

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi

La mano di Simone Inzaghi nella straordinaria cavalcata della Lazio in campionato "non sta passando inosservato ai grandi club europei, incluso il Barcellona".



A riportare l'indiscrezione è il sito spagnolo Don Balon secondo cui il club blaugrana sarebbe sulle tracce del tecnico biancoceleste.



Il Barça, passato sotto la guida di Quique Setién dopo l'esonero di Valverde, starebbe seguendo la carriera e i progressi di Inzaghi anche se non ha ancora pensato di contattarlo.



Sarebbe in atto una sorta di studio a distanza motivato dal fatto che ai catalani piace lo stile e il metodo di lavoro di Inzaghi, il cui contratto scadrà nel 2021.



Don Balon riassume il tutto con una frase: "Buon allenatore, metodi eccellenti e ottimi risultati. Barca in agguato".