Francia blindata, ma nessun problema per Lione-Juve

Parc Olympique Lyonnais

Mentre il governo francese, per prevenire il contagio da Coronavirus, emette ordinanze per rispedire da scuola a casa, in quarantena, tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono soltanto passati da città della Lombardia o del Veneto, nulla è in programma domani per il previsto arrivo a Lione di 3.000 tifosi della Juventus per gli ottavi di Champions League.



Il presidente lionese, Jean-Michel Aulas, e i dirigenti della società, hanno sondato l'Uefa e il ministero degli Esteri francesi in merito ad eventuali rischi, ma non ci sono al momento contrordini al normale svolgimento della partita.