Speranza Balotelli contro il Napoli

Mario Balotelli

Belli e dannati. Genio e sregolatezza. Sono loro: i talenti del pallone. Quelli dei rotocalchi rosa che sempre più spesso finiscono nelle pagine della cronaca.



E’ il caso di super Mario. Il Balotelli nazionale, che proprio stasera potrebbe fare la differenza in campo contro il Napoli.

E sì, sempre che metta il cuore davanti alla testa. Perché a pensarci bene il 29 enne bresciano di grattacapi ne ha.

Due infatti le inchieste avviate dai pm di Vicenza e Brescia, che verranno discusse il 24 marzo, nell’udienza preliminare. Quest’ultima indaga il calciatore bresciano per violenza sessuale ai danni di una giovane ragazza vicentina che, all’epoca dei fatti, aveva 16 anni. Oggi maggiorenne.

Vicenza invece ha chiesto di processare l’avvocato della ragazza, Roberto Imparato, per estorsione: quest’ultimo avrebbe chiesto 100 mila euro per non sporgere querela contro Balotelli, in cambio del silenzio dell’assistita. L’attaccante per tutta risposta, nel 2017, ha deciso di denunciarla.

Una situazione che toglie serenità al calciatore, già finito più volte nel mirino dei giornalisti di gossip. E ricordiamo che le stelle del calcio cadute in disgrazia non sono state poche.



Caduti in disgrazie ben peggiori alcuni tra i big del calcio. Tra gli altri il nazionale inglese, ex Lazio, Paul Gascoigne, è stato più volte protagonista di aggressioni, sbronze, arresti e aneddoti piccanti che lo hanno condotto in carcere, in ospedale ma, soprattutto, a perdere quasi tutto.

Così come George Best. Il calciatore nord-irlandese morto a soli 59 anni, che ha fatto parlare di se i tabloid, oltre che per le imprese in campo, soprattutto per le sbronze nei pub di Machester.

Tra i talenti “buttati all’aria “ troviamo ancora Adriano, che è stato duramente segnato dalla morte del padre. Una parabola discendente lo ha portato ad avvicinarsi a depressione e alcool.

Mentre rimpiangiamo i guizzi di tacco di Antonio Cassano, l’attaccante di Bari Vecchia, vittima del suo carattere iroso e intemperante.

Stefania Cappa