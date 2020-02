Kriechmayr vince il super G a Hinterstoder

L'austriaco VincentKriechmayr - 28 anni e sesto successo in carriera - ha vinto in1.33.08 il superG di Coppa del Mondo di Hinterstoder.

Alle sue spalle lo svizzero Mauro Caviezel in 1.33.13 e l'altro austriaco Matthias Mayer in 1.33.16.

Per l'Italia, su una pista lenta per le temperature primaverili elevate, il migliore è' stato ancora una volta Mattia Casse ottaviìo in 1.34.73.

Poi c'e' Emanuele Buzzi 9/o in 1.34.75.

Più indietro Matteo Marsaglia in 1.36.50.

Domani a Hinterstodertocca all'ultima combinata stagionale con il francese Alexis Pinturault - oggi quarto - mentre e' finito fuori il norvegese Aleksander Kilde, leader di una classifica generale sempre più'corta - favorito per la conquista della coppa di disciplina.

Lunedi' si gareggera' invece in gigant