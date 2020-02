Sarri: "Dovevamo chiuderla prima, siamo in crescita"

"Oggi si è verificata la stessa situazione che abbiamo vissuto nell'ultima partita: tantissime palle gol, una partita da chiudere ampiamente e invece l'abbiamo tenuta viva. Abbiamo comunque disputato una partita di buon livello, la sensazione è che la squadra sia in netta crescita e produciamo davanti con discreta continuità. A tre giorni dalla Champions venire qui e fare una buona prestazione non era scontato". Queste le parole dell'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, al termine della sfida giocata sul campo della Spal, dove i bianconeri hanno trovato una vittoria sofferta per 2-1, che consente loro di confermarsi in testa alla classifica della serie A, a tre giorni dalla sfida di Champions contro il Lione.



"Non so cosa si aspetta la gente da noi. Siamo in crescita, penso che abbiamo ulteriori margini per migliorare, soprattutto nella continuitá e nell'applicazione. Il nostro obiettivo é il campionato, la Champions rimane un sogno, anche se a volte é piú bello inseguire il sogno rispetto agli obiettivi. Le partite fuori casa in Champions sono tutte difficilissime", commenta il tecnico toscano.



"Serve anche un minimo di fortuna nella fase a eliminazione diretta, perché possono capitare tanti episodi. Ci sono squadre forti come noi e altre un po' piú forti", aggiunge Sarri.



C'é anche spazio per una piccola polemica legata al calcio di rigore concesso alla Spal, con la decisione definitiva affidata alla Var per via di un problema tecnico al monitor: "Il Var non funzionava, se fosse accaduto a parti invertite sarebbe venuto giú il mondo, al di lá che ci fosse o meno il rigore. La Penna mi ha spiegato che se ci sono questi problemi il Var puó dare un'indicazione, mi sembra una grande ingiustizia perché mi chiedo allora a cosa serva l'arbitro. C'é questa possibilitá nel regolamento, non lo condivido: ho un record, sono il primo allenatore che subisce un rigore assegnato dal Var e non dall'arbitro", conclude Sarri.