Ibra lavora a parte per preparare il derby

Allenamento mattutino per il Milan che prosegue la preparazione in vista del derby di domenica sera, in programma alle ore 20:45. Giornata condizionata dal forte vento e iniziata in palestra con l'attivazione muscolare.

Lavoro personalizzato sul campo per Ibrahimovic, che sta smaltendo il problema al polpaccio. Lo staff medico resta ottimista per il suo recupero, restando comunque cauti in accordo con lo svedese. Ottimismo di Ibrahimovic confermato anche sui social, con l'attaccante rossonero protagonista di un video in cui mima un ruggito di un leone. A margine, il post inequivocabile: "Lions don't sound like humans".

Rientrati in gruppo Kjaer e Conti, oltre a Biglia e Krunic già presenti sul campo da ieri. Le scelte di Pioli sembrano prese, con gli unici ballottaggi in difesa, tra Kjaer e Musacchio come centrali e tra Conti e Calabria sulla destra, senza escludere l'outsider Saelemaekers, visto da Pioli come terzino destro. Domani rossoneri di nuovo in campo, per una seduta mattutina, con ritrovo sempre per colazione.