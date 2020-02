Al via la Final Eight di Coppa Italia a Pesaro, Cremona da battere

Nicola Akele della Vanoli Cremona

E' tempo di Final Eight a Pesaro. Sul parquet della Vitrifrigo Arena si assegnerá in questo fine settimana la Coppa Italia, trofeo ambito che vede in lizza le prime otto al giro di boa della regular-season.



Si comincia giovedí con i primi due quarti di finale. Prima sfida (ore 18), in un derby lombardo, tra la A|X Armani Exchange Milano, in campo con maglie viola nel ricordo di Kobe Briant, e i campioni in carica della Vanoli Cremona. Duello a distanza, in panchina, tra l'attuale ct della Nazionale, Meo Sacchetti, e quello del recente passato, Ettore Messina.



A seguire (ore 20.45), la capolista della Serie A, la Segafredo Bologna, incrocia i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia. La seconda semifinale uscirá fuori dai due match del venerdí. Apre il programma (ore 18) l'incontro tra la seconda del campionato, il Banco di Sardegna Sassari, e l'Happy Casa Brindisi; successivamente, gara da dentro o fuori tra la Germani Brescia e la Pompea Bologna (20.45).



Sabato prima semifinale alle 17.45 e seconda alle 21; domenica il titolo si assegnerá a partire dalle ore 18. L'intera manifestazione godrá della copertura televisiva di Raisport.