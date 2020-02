Djokovic vince gli Australian Open e torna numero 1 del mondo

Novak Djokovic ha vinto il torneo singolare maschile degli Australian Open 2020. Il 32enne serbo, numero 2 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il 26enne austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4.



Sono ora 17 i successi nei Major per Djokovic. Il serbo ha vinto otto volte gli Australian Open (compreso il successo di oggi), una volta il Roland Garros, in cinque occasioni a Wimbledon e in altre tre sui campi di Flushing Meadows, a New York.



Inoltre, Djokovic ha perso in finale nelle prove del Grande Slam nove volte. In tutto il circuito Atp sono adesso 78 i successi del serbo.



Per Thiem, invece, è il terzo ko in carriera in finale nei Major (zero successi), dopo gli atti conclusivi persi al Roland Garros nel 2018 e lo scorso anno.



Da domani il tennista serbo tornerá numero uno del ranking internazionale. Con questa vittoria, la numero 17 nelle prove del Grande Slam, Djokovic é adesso il terzo giocatore all time per successi nei Major. Davanti a lui soltanto i rivali storici, ovvero Roger Federer, a quota 20, e Rafael Nadal, giunto a 19 trionfi nelle quattro prove più importanti del circuito tennistico internazionale.



DJOKOVIC: ​"Mi congratulo con Thiem. E' stato un match molto duro. Dominic è andato vicino al successo e penso che presto vincerà uno, anzi più, prove del Grande Slam. Auguro il meglio a lui e al suo team. Ringrazio poi la mia squadra e mio fratello".



"In questo 2020 sono accadute cose incredibili. Gli incendi in Australia, i conflitti in giro per il mondo e poi la morte di un mio amico, il grande Kobe Bryant. Mando un messaggio a tutti: state tutti vicini, il più possibile. Ci sono tante cose importanti nel mondo, più del tennis. Ringrazio tutti i tifosi australiani: qui mi sento come a casa. Questo è il mio campo preferito in tutto il circuito"



THIEM: ​"Faccio tanti complimenti a Novak e a tutto il suo team. Djokovic e altri due 'tipi' (Federer e Nadal, ndr.) hanno portato il tennis a livelli incredibili. Il tennis però non è tutto e il mio pensiero va a voi australiani: mi auguro che possiate riprendervi dai problemi relativi agli incendi il più presto possibile. Questo torneo è meraviglioso: uno dei migliori del mondo. La gente qui è incredibile".