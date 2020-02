I derby di Milano

Un'atmosfera quasi magica, è il Derby della Madonnina. Inter e Milan scenderanno in campo nel posticipo di domenica e per l'occasione abbiamo parlato con un protagonista di tanti derby di Milano, Demetrio Albertini. L'ex centrocampista del Milan ha indossato per 14 anni gli stessi colori ma ha vissuto stracittadine di rilievo quando ha vestito la maglia dell'Atletico Madrid, della Lazio e del Barcellona: "Ho avuto la fortuna di vivere quattro derby importanti…È più di una caccia ai tre punti".

| Non sarà l'ultimo derby di San Siro



C'è un match che si sta giocando da un po' di tempo ormai e che unisce e divide i tifosi, questa volta non per il colore della maglia che indossano ma sul futuro del Meazza.

La sfida di domenica ha il sapore di un addio, ma "non sarà l'ultimo Derby a San Siro, i tempi saranno molto lunghi" ha detto oggi Giuseppe Sala all'Ansa. Una partita che Sindaco e cittadini sono decisi a giocare dalla stessa parte e che sembra arrivata vicina ad una svolta.

Dunque l'addio ci sarà ma è ancora troppo presto. Intervistato in occasione dell'evento di beneficenza “United for the heart” in scena a Milano lo scorso lunedì, il Primo Cittadino di Milano si è detto ottimista sul futuro dell'impianto: "Non voglio essere ricordato come il Sindaco che ha distrutto San Siro… Le ultime proposte non prevedono il totale abbattimento bensì un nuovo uso in un area più verde dove sorgerà la 'Cittadella dello Sport'. Siamo sulla strada giusta - ha detto Sala che si prepara da tifoso interista al match di domenica sera - Mi piace soffrire a casa - commenta ridendo - sarà una partita interessante perché entrambe hanno bisogno di fare risultato".