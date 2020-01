Sci: a Yule lo slalom di Kitzbuehel, Razzoli 7°

Daniel Yule

Daniel Yule vince lo slalom maschile di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Lo svizzero rimonta una posizione nella seconda manche e chiude davanti a tutti con il tempo complessivo di 1'41"50.



Completano il podio l'austriaco Marco Schwarz (secondo a 0"12) e il francese Clement Noel (terzo a 0"37). Solo quarto invece il baby norvegese Lucas Braathen, leader a sorpresa della prima manche.



L'oro olimpico di Vancouver 2010, Giuliano Razzoli, e' il migliore degli italiani con un ottimo settimo posto a 0"53 da Yule, mentre non brilla Alex Vinatzer, che scivola dalla sesta alla 14esima posizione (+ 1"10"). Va a punti, ma non entra nei top-20 Simon Maurberger, 21esimo a +1"79.