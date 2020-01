Nadal e Federer: "Qualità dell'aria? Siamo sereni"

Federer-Nadal: "Sereni per la qualità dell'aria in Australia"

Zero preoccupazioni. Per Rafa Nadal e Roger Federer non ci sará alcun problema legato alla qualitá dell'aria agli Australian Open che prenderanno il via lunedí.



In questi giorni si é parlato molto dei rischi per i giocatori legati al fumo degli incendi che da settimane tormentano il Paese "ma se gli specialisti, se i dottori dicono che non ci sono problemi, perché non dovremmo giocare? - dice a riguardo il maiorchino - Quando ci sono stati dei problemi durante le qualificazioni sono andato dalla direzione del torneo a chiedere cosa stava succedendo e ho ricevuto delle risposte che mi hanno convinto. La qualitá dell'aria viene controllata ogni 4 minuti".



Sulla stessa linea d'onda Federer: "Ai Giochi Olimpici e in altre competizioni il limite é piú alto (300 microgrammi di particolato per metro cubo d'aria contro i 200 fissati a Melbourne, ndr), quindi penso che siamo al sicuro. Sono piú preoccupato per le persone vittime degli incendi, qui penso che invece andrá bene".



E a chi sostiene che i big come lui e Nadal dovrebbero fare di piú per tutelare gli interessi dei giocatori, lo svizzero replica: "Devo andare in campo e dire a tutti di smettere di giocare? Posso provare ma non credo serva. Non penso di poter fare di piú di quello che ho fatto, qui ci prendiamo cura tutti l'uno dell'altro".



A livello agonistico, Nadal si presenta da numero uno del mondo ("per me é una piccola sorpresa essere ancora lí alla mia etá ma voglio continuare a divertirmi") e ha avuto modo di prepararsi allo Slam australiano nella Atp Cup. "Ma non so davvero quali siano le mie condizioni, mi sono allenato bene e ho ancora due giorni per arrivare con la giusta intensitá e le giuste vibrazioni. Spero di essere pronto per martedí".



Federer, invece, per la prima volta fará il suo esordio stagionale proprio agli Australian Open. "Non so quanto questo possa condizionare le mie prestazioni, ho cercato di allenarmi nel miglior modo possibile ma sono consapevole che gli allenamenti non possono sostituire gli incontri".