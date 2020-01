Tennis Australian Open: buon esordio per Roger Federer

Esordio sul velluto per Federer agli Australian Open

Roger Federer supera senza grandi difficoltà il primo turno degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento a Melbourne.



Lo svizzero n.3 del mondo dà spettacolo alla Rod Laver Arena superando 6-3, 6-2, 6-2 lo statunitense Steve Johnson n.75 del mondo dopo un'ora e 25 minuti di gioco.



Per il campione elvetico si tratta della 21ª partecipazione consecutiva agli Open d'Australia dove vanta 6 vittorie, l'ultima nel 2018.



A sorpresa viene eliminato al primo turno il canadese Denis Shapovalov. Il nordamericano, testa di serie numero 13, è stato battuto in quattro set dall'ungherese Marton Fucsovics, 6-3, 6-7 (7-9), 6-1, 7-6 (7-3).



Ko anche Borna Coric, il croato testa di serie numero 25 è stato eliminato dallo statunitense Sam Querrey 6-3, 6-4, 6-4.



Esordio positivo per Matteo Berrettini. Il romano numero 8 del mondo ha superato 6-3, 6-1, 6-3 l'australiano Andrew Harris n.162 Atp.



La pioggia ha invece interrotto i match di Fabio Fognini contro Reilly Opelka (con lo statunitense avanti 6-3, 7-6, 1-0), di Jannik Sinner contro Max Purcell (l'altoatesino è in vantaggio 7-6, 6-2, 4-4), di Stefano Travaglia con Cristian Garin (il cileno è avanti 6-4, 6-3, 1-1) e di Lorenzo Giustino contro Milos Raonic (il canadese è in vantaggio 6-2, 6-1, 5-2).



Esordio amaro invece per Martina Trevisan. La tennista italiana n.154 del mondo, l'unica italiana in gara nel day 1, dopo aver superato per la prima volta le qualificazioni è stata battuta 6-2, 6-4 dalla statunitense Sofia Kenin, 14 Wta, dopo un'ora e 18 minuti di gioco.



Bene al primo turno Naomi Osaka, Petra Kvitova e Serena Williams.



La giapponese, testa di serie numero 3, si è imposta sulla ceca Marie Bouzkova, numero 59 Wta (6-2, 6-4).



Kvitova, testa di serie numero 7, ha superato la connazionale Katerina Siniakova, numero 57 Wta (6-0, 6-1).



Avanti anche Serena Williams: l'americana, testa di serie numero 8, si è aggiudicata il confronto con la russa Anastasia Potapova, numero 90 Wta (6-0, 6-3).