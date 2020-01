Europei: Il Settebello chiude sesto, vince la Serbia 8-7

Italia - Serbia

Il Settebello perde 8-7 dalla Serbia, oro olimpico a Rio 2016, e termina la sesto posto la 34esima edizione dei campionati europei di pallanuoto alla Duna Arena di Budapest.



Anche la Serbia, cosi' come l'Italia, e' gia' qualificata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: gli azzurri perche' campioni del mondo a Gwangju 2019 e i serbi per aver vinto la World League a Belgrado il 23 giugno.



I primi in acqua sono Del Lungo, Di Fulvio, Renzuto Iodice, Echenique, Aicardi, Velotto e Figari. La Serbia passa al primo affondo con il rigore trasformato da Filipovic e conquistato dal centroboa Jaksic. Branislav Mitrovic dice no ad Aicardi ma poi e' affondato dalla botta dai sei metri di Di Fulvio (1-1). Il veloce giro palla degli azzurri da' i propri frutti: Figlioli serve al centro Bodegas che da due metri fissa il 2-1 in extraplayer. Immediato il pareggio dei serbi con Aleksic (doppia superiorita' numerica) per il 2-2. Slavi avanti con l'alzo e tiro di Filipovic che sigla il 3-2 dopo otto minuti di gioco. Ritmi non eccessivamente alti ma lo spettacolo non manca.



Il diagonale di Figlioli (superiorita') riequilibra il punteggio dopo novanta secondi dall'inizio del secondo tempo. Del Lungo e' superbo su missile di Mandic; il Settebello passa avanti nell'azione successiva con il missile da zona quattro di capitan Figlioli che non lascia scampo al numero uno serbo (4-3). Poi botta e risposta tra Di Fulvio e Randjelovic, entrambi a segno con l'uomo in piu' (5-4). Di Fulvio e' in versione extralusso e dai sette metri scarica un destro tutto potenza e precisione alle spalle di Mitrovic per il 6-4 a meta' gara.



Si riparte con la Serbia che si rimette in scia con Cuk che non perdona dal perimetro e sigla il 6-5. Gli azzurri forzano un paio di conclusioni, Figlioli va fuori per tre falli; in seguito il 6-6, che chiude il terzo periodo, arriva da Jaksic (extraplayer) che da due passi supera Del Lungo. Vantaggio serbo in apertura di ultimo quarto con la ripartenza iniziata da Mandic e conclusa da Aleksic (7-6). Settebello dalle mille risorse e punteggio che torna in equilibrio con lo schiaffo di Aicardi, su imbeccata perfetta di Renzuto Iodice (7-7).



Del Lungo dice no alla botta di Randjelovic dai quattro metri. Poche energie e tanto agonismo in acqua. I campioni olimpici rimettono la freccia con il diagonale di Mandic che toglie la ragnatela dal sette e vale l'8-7 a poco piu' di due minuti dalla conclusione. A 49" chance per il Settebello con l'uomo in piu'; Campagna chiama il secondo time out a disposizione ma Mitrovic dice no ad Aicardi. Il punteggio non cambia: la Serbia chiude quinta e i campioni del mondo sesti EuroBudapest 2020.