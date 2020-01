Nicol Delago seconda nella discesa di Altenmarkt

Nicol Delago 2ª nello discesa di Altenmarkt

Aspetti Sofia Goggia, quarta, o Federica Brignone, fuori dalle prime dieci, e a salire sul podio della discesa libera di Coppa del mondo di Altenmarkt-Zauchensee e' un'altra azzurra, Nicol Delago.



La giovane sciatrice italiana e' giunta seconda nella terza discesa della stagione a soli 28 centesimi dalla svizzera Corinne Suter alla prima vittoria in carriera in Coppa. A completare il podio un'altra atleta rossocrociata, Michelle Gisin a 98 centesimi dalla connazionale. Quarta a soli tre centesimi dal terzo posto Sofia Goggia, quinta un'altra italiana Francesca Marsaglia (a 1"21).



La discesista altoatesina sul tracciato austriaco ha fatto la differenza nel tratto finale nel quale ha sfiorato i 129 chilometri orari, per lei e' il terzo podio in carriera in Coppa del Mondo dopo i secondi posti nella discesa della Val Gardena il 18 dicembre 2018 e quello nel supergigante di Lake Louise l'8 dicembre dello scorso anno