Gigante Adelboden: De Aliprandini in testa dopo prima manche, Borsotti 2°

Slalom Gigante Adelboden, De Aliprandini al comando della 1ª mache

Luca De Aliprandini conduce la prima manche del gigante di Coppa del Mondo di Adelboden con il tempo di 1.12.25.



L'azzurro precede di 4 centesimi il compagno di squadra Giovanni Borsotti, terzo lo svizzero Loic Meillard. Buon undecismo posto per l'altro italiano Riccardo Tonetti, in 1.12.76. mentre Manfred Moelgg ha chiuso in 30ª posizione con un distacco di 1"43.