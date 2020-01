Domani il 152esimo derby della Capitale

E' il 152esimo derby tra Roma e Lazio nel massimo campionato quello che andrà in scena domani allo stadio Olimpico, con fischio d'inizio alle ore 18, per la 21esima giornata della Serie A 2019/20.

Una sfida che può consentire ai giallorossi di restare saldamente in zona Champions League e ai biancocelesti invece di continuare a mantenere un passo da scudetto.

A giocare in casa è la Roma, quarta in campionato con 38 punti nelle prime 20 gare e con tre lunghezze di vantaggio sull'Atalanta, ma troppo lontana dal vertice della classifica.

I giallorossi, penalizzati dagli infortuni, sono alla ricerca di una maggiore continuità dopo la sconfitta per 3 a 1 subita mercoledì a Torino contro la Juventus in Coppa Italia.

La Lazio invece, 45 punti in 19 incontri, e' reduce da una straordinaria serie positiva.

E' terza a -6 dalla capolista Juve e a -2 dall'Inter, e deve ancora recuperare un match, mercoledì 5 febbraio in casa contro il Verona.

La squadra di Simone Inzaghi ha già raggiunto il record di vittorie consecutive della storia biancoceleste in campionato: ben 11 dal successo del 27 ottobre scorso alla nona giornata, in trasferta contro la Fiorentina.

In caso di successo contro la Roma, la Lazio supererebbe anche il record di vittorie consecutive in Serie A della squadra giallorossa, 11, conquistate nel 2005/06. Un record che fu ottenuto proprio con un successo nel derby contro i biancocelesti, alla 27esima giornata. Il 26 febbraio 2006 fu 2 a 0 con reti di Taddei e Aquilani.

Complessivamente, nelle precedenti 151 partite di Serie A disputate sono state 54 le vittorie della Roma, 59 i pareggi e 38 volte si e' imposta la Lazio.

Nei 75 derby capitolini che i giallorossi hanno disputato da padroni di casa, invece, 29 volte ha vinto la Roma, 32 volte il risultato e' stato di parita' e sono stati 14 i successi laziali.

All'andata, seconda giornata, il primo settembre, il derby si e' concluso con il punteggio di 1 a 1 con reti di Kolarov nel primo tempo e di Luis Alberto nel secondo.

Per le formazioni la squadra di Paulo Fonseca dovra' fare a meno degli infortunati Zaniolo, Diawara e Zappacosta. Mkitaryan tenta il rientro.

Il tecnico portoghese, che si affida al 4-2-3-1, ha ritrovato Florenzi e Kolarov dopo la squalifica.

In avanti alle spalle dell'unica punta Dzeko dovrebbero agire Under, Pellegrini e Kluivert.

Sulla mediana Cristante al posto di Diawara.

Sulla destra in difesa ballottaggio Florenzi-Spinazzola-Santon.

Nella Lazio gli assenti per guai fisici sono Cataldi e Lukaku.

Sono da valutare le condizioni di Marusic.

Nel consueto 3-5-2 Simone Inzaghi dovrebbe schierare i titolari Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto al centro del campo.

In attacco dubbio Caicedo-Correa per affiancare il bomber Immobile, capocannoniere dalla media record con 23 reti da inizio campionato.

A dirigere la partita sara' l'arbitro Gianpaolo Calvarese.