Superlega, Civitanova soffre ma batte Latina

Osmany Juantorena

Dopo il turno infrasettimanale tutti di nuovo in campo. Nel massimo campionato italiano di volley maschile si e' disputata la terza giornata di ritorno con la Lube Civitanova che torna a vincere dopo la prima sconfitta stagionale rimediata giovedì.



I campioni del Mondo espugnano Latina e lo fanno per 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-22) in una partita comunque sofferta: top scorer Leal (19 punti) che trascina gli ospiti alla rimonta dopo aver perso sul filo di lana la prima frazione di gioco. Rimangono sei dunque i punti di vantaggio su Perugia (42 contro 36) con gli umbri che passeggiano in casa contro Monza con un netto e convincente 3-0 (25-18, 25-17, 25-21). Leon e compagni sono cinici e risparmiano anche energie importanti con i lombardi che non entrano mai in partita e incappano nella terza sconfitta di fila, l'undicesima in stagione.



Rimane al terzo posto Modena che si impone in casa di Sora con un perentorio 3-0 (25-13, 25-19, 25-20): Matthew Anderson mette a terra 14 punti in un match totalmente a senso unico dal primo all'ultimo minuto. Sora rimane fanalino di coda con una sola vittoria conquistata in stagione e cinque punti totalizzati.



A -1 da Modena c'e' il duo formato da Trento e Milano: le due compagini vincono rispettivamente contro Vibo Valentia per 3-1 (25-23, 25-23, 13-25, 25-21) e contro Ravenna per 3-0 (25-18, 25-20, 25-18). I ragazzi di Angelo Lorenzetti riescono a spuntarla in un match molto equilibrato anche per i meriti dei calabresi che impensieriscono punto a punto Trento per due set, poi dominano nel terzo e vengono battuti nel quarto parziale. Partita invece diversa per i lombardi che schiantano Ravenna costringendola alla nona sconfitta stagionale che però non le impedisce di rimanere ancorata all'ottavo posto, l'ultimo buono per la zona play-off.



nfine c'è da segnalare il successo interno di Piacenza che torna a gioire dopo tre stop di fila: a farne le spese è la Calzedonia Verona battuta con lo score di 3-1 (25-23, 26-24, 20-25, 25-15) con i 17 punti messi a referto da Dick Kooy.