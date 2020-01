Europei: esordio vincente per il Settebello

Europei, il Settebello supera la Grecia 10 a 6

Un Settebello solido, compatto e spettacolare, sebbene non ancora al top della condizione, supera 10-6 la Grecia al debutto agli Europei di Budapest.



Vittoria già fondamentale dei campioni del mondo per la conquista del primo posto del girone D e quindi l'accesso diretto ai quarti di finale. Gli azzurri soffrono poco più di un tempo, con la Grecia che, avanti 3-2 nel secondo tempo, tiene fino al 4-4 di Fountoulis; poi l'allungo decisivo dell'Italia con i gol in sequenza di Di Fulvio, Figlioli e Dolce che valgono il 7-4 che indirizza il match, spegnendo le velleità degli ellenici.



Le squadre di Campagna e Vlachos si ritrovano a pochi giorni di distanza. Si erano affrontate nel Quattro Nazioni a Cuneo il 3 gennaio e vinse l'Italia 11-8. L'ultimo precedente agli Europei, invece, è quello di Budapest 2014, nel girone preliminare, che si concluse in parità, 9-9.



Mercoledì 15 alle 17.30 il terzo impegno del Setterosa contro l'Olanda campione d'Europa. Giovedì 16 gennaio, invece, alle 17.30 il Settebello torna in vasca con la Francia.