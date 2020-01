Kobe Bryant muore con la figlia tredicenne in un incidente di elicottero

Kobe Bryant

Tragedia nel mondo dell'Nba e dello sport. La leggenda del basket, Kobe Bryant, e' morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Il 41enne, mitica guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero con 3 persone e la figlia maggiore, Gianna Maria, 13enne. Non ci sono superstiti. Lo riferisce il sito Tmz.com, che per primo ha diffuso la notizia della tragedia.



Considerato uno dei migliori giocatori della storia del basket, Kobe Bryant e' uno dei sette giocatori ad aver segnato oltre 30.000 punti carriera. L'incidente e' avvenuto attorno intorno alle 10 del mattino, sulle colline di Calabasas, nella contea di los Angeles, nel sud della California.



Kobe Bryant aveva fatto la sua intera carriera con i Lakers, vincendo cinque campionati Nba e 18 titoli All-Star prima di ritirarsi nel 2016. Era stato anche due volte oro olimpico, aiutando l'equipe statunitense delle star Nba a ottenere il titolo nel 2008 a Pechino e nel 2012 a Londra. Nel 2018 aveva anche vinto un Oscar per il film breve, 'Dear Basketball'.



Kobe Bryant aveva sempre amato gli spostamenti in elicottero e quando giocava per i Lakers usava il suo Sikorsky S-76 per trasferirsi dalla sua villa di Newport Beach fino allo Staples Center di Los Angeles. Dopo il suo ritiro, nel 2016, i Lakers avevano ritirato entrambe le maglie usate da Kobe Bryant, la 8 e ala 24, un onore mai riservato ad altri giocatori della franchigia californiana.



Poche ore prima della tragedia, Bryant si era congratulato con LeBron James che a Philadelphia lo aveva superato nella classifica dei migliori realizzatori di tutti i tempi della storia Lakers issandosi al terzo posto assoluto della stoprioa dell'Nba. "Grande rispetto per mio fratello King James", aveva twittato Kobe. Le cause dell'incidente non sono chiare.