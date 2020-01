Caldara torna all'Atalanta

Mattia Caldara

E' fatta per il ritorno di Mattia Caldara all'Atalanta.



In queste ore il Milan ha raggiunto l'accordo con i bergamaschi per il prestito di 18 mesi di Caldara con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, visite mediche domani. Il difensore classe 1994 provera' il rilancio sotto la gestione Gasperini mentre potrebbe far percorso inverso Kjaer, difensore danese accostato proprio al Milan. Boban e Maldini, pero', nelle ultime ore si son mossi anche per rinforzare il reparto offensivo e' il primo nome e' quello di Politano, valutato almeno 20 milioni dall'Inter. In uscita Borini, verso il Verona, mentre per Reina e Piatek sono da registrare i sondaggi di Aston Villa e Tottenham.



Giornata decisiva anche per il futuro di Ashley Young che ha comunicato alla dirigenza del Manchester United la sua chiara volonta' di lasciare l'Inghilterra per approdare nella Milano nerazzurra.



Dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo del contratto, Young attende solamente che Inter e Manchester trovino l'accordo per poterlo liberare gia' a gennaio. Ma Marotta e' al lavoro anche per acquistare il tanto desiderato centrocampista: "Vidal? E' uno degli obiettivi - ha confermato quest'oggi l'ad dell'Inter - In questo momento le voci sono tante ed e' inutile che mi pronunci su questo o quel nome, siamo fiduciosi".



In casa Napoli, invece, si sono tenute le visite mediche di Demme, centrocampista classe 1991 in arrivo dal Lipsia. Sulla linea del traguardo anche l'operazione Lobotka con il Celta Vigo con il club partenopeo che versera' 20 milioni di euro nelle casse spagnole piu' 4-5 milioni di bonus.



Situazione in fase di stallo in casa Juventus dopo l'acquisto di Kulusevski (per l'estate) e il colpo in prospettiva Ntenda, cosi' come in casa Roma dopo i rinnovi di Kolarov e Cristante.



Anche il mercato Lazio stenta a decollare: "Noi spettatrici? La Lazio vivra' il mercato in base a quelle che saranno le esigenze - ha dichiarato Lotito - Se ci saranno sorprese? Spero saranno i risultati".



Il Cagliari, invece, saluta Pinna che andra' in B all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club rossoblu'.