Osvaldo torna a giocare

"Il mio primo obiettivo è non infortunarmi. Sono un po' stanco ma ci sta dopo il primo giorno di allenamento". Pablo Daniel Osvaldo è tornato. A oltre tre anni dalla sua ultima partita e alla soglia dei 34 anni - li festeggerà il 12 gennaio prossimo - l'ex attaccante di Lecce, Fiorentina, Juve, Roma e Inter ha firmato un contratto di un anno col Banfield, sostenendo la prima seduta di lavoro con i nuovi compagni. Per lui la maglia numero 11.

Ho un buon rapporto col tecnico Falcioni, il gruppo è fantastico e tutto questo mi da grande voglia di lavorare - confessa - Ho molta fiducia". Osvaldo aveva appeso le scarpette al chiodo a fine 2016, dopo la frattura con l'allora tecnico del Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto. Da allora ha preferito dedicarsi ad altro, soprattutto alla musica. "In questi tre anni mi sono preso una boccata d'ossigeno fuori dal mondo del calcio ma avevo voglia di tornare a giocare - ammette - Anche la mia famiglia voleva rivedermi in campo e volevo dare una gioia a mio padre, che è tifoso del Banfield".